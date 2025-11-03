На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп сделал заявление об урегулировании украинского конфликта

Трам уверен, что сможет добиться завершения украинского конфликта
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет добиться завершения конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CBS.

Ведущая спросила у американского лидера, считает ли он, что справится с урегулированием конфликта за пару месяцев.

«Я думаю, что мы с этим справимся, да», — сказал в ответ глава Белого дома.

31 октября газета Financial Times написала, что Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште после того, как Москва отправила Вашингтону меморандум с требованиями об урегулировании украинского конфликта. По данным СМИ, Трамп «не был впечатлен» позицией России. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил американскому лидеру, что Москва не проявляет готовности к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В тот день телеканал Fox News сообщил, что позиция президента Соединенных Штатов относительно Украины вызывает тревогу у европейских союзников Вашингтона, которые не могут предсказать его следующие шаги.

Ранее в Совфеде отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами