В Кремле ответили на сообщение об отмене Трампом встречи с Путиным из-за меморандума

Песков призвал не ориентироваться на СМИ по теме контактов Путина и Трампа
Julia Demaree Nikhinson/AP

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на СМИ по теме контактов президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого договорились встретиться в Будапеште. Однако вскоре глава Белого дома объявил об отмене переговоров.

«Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались в этом телефонном разговоре там были совсем другие формулировки и совсем другие оценки состоявшегося. И, конечно же, нужно ориентироваться на эти формулировки, а не на газетные», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Газета Financial Times сообщила, что Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште после того, как Москва отправила Вашингтону меморандум с требованиями об урегулировании украинского конфликта. По данным СМИ, Трамп «не был впечатлен» позицией России. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио также заявил главе Белого дома, что Москва не проявляет готовности к переговорам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о готовности Трампа говорить с Россией об Украине.

Переговоры о мире на Украине
