Трамп заявил, что ХАМАС может быть уничтожен

Трамп заявил, что ХАМАС при необходимости будет уничтожен

Палестинское движение ХАМАС при необходимости будет уничтожено. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил президент США Дональд Трамп.

«Если я захочу, чтобы они разоружились, я заставлю их разоружиться очень быстро. Они будут... они будут уничтожены», – сказал американский лидер.

По его словам, движение знает об этом.

Также глава Белого дома отметил, что «ХАМАС может быть немедленно ликвидировано, если они не будут вести себя как нужно».

16 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не окончил борьбу и планирует ликвидировать ХАМАС. Он подчеркнул, что победа будет определять жизнь израильтян на долгие годы.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит операцию в палестинском анклаве, если ХАМАС откажется разоружиться.

Ранее Трамп рассказал о дальнейшем участии США в развитии сектора Газа.