На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах оценили заявления Трампа о ядерных испытаниях в США

Де Гроот: РФ и КНР не допустят эскалации после слов Трампа про ядерные испытания
close
Charlie Riedel/AP

Заявления президента США Дональда Трампа про ядерные испытания вряд ли можно расценивать серьезно, однако если за ними последуют политические решения, лидеры России и Китая не допустят обострения ситуации. Об этом РИА Новости заявил представитель нидерландской мирной организации Volkeren voor vrede Шурд де Гроот.

«Трамп известен своей склонностью к резким высказываниям, особенно когда речь идет о ядерном оружии. Объявление об отправке атомных подводных лодок в Россию несколько месяцев назад, похоже, тоже было не более чем пустым звуком», — сказал он.

Де Гроот считает, что Трамп часто высказывается в таком духе, чтобы выглядеть жестким, однако затем его советники объясняют ему, почему это плохая идея и что они не могут этого сделать.

Накануне Трамп заявил, что ядерные испытания необходимы, чтобы убедиться в работоспособности устройств на фоне тестов, которые ведут Россия и Китай.

До этого Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что слова Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия актуализирует задачи новых мирных инициатив.

Ранее в США призвали Трампа обсудить ядерное разоружение с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами