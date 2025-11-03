В Нидерландах оценили заявления Трампа о ядерных испытаниях в США

Заявления президента США Дональда Трампа про ядерные испытания вряд ли можно расценивать серьезно, однако если за ними последуют политические решения, лидеры России и Китая не допустят обострения ситуации. Об этом РИА Новости заявил представитель нидерландской мирной организации Volkeren voor vrede Шурд де Гроот.
«Трамп известен своей склонностью к резким высказываниям, особенно когда речь идет о ядерном оружии. Объявление об отправке атомных подводных лодок в Россию несколько месяцев назад, похоже, тоже было не более чем пустым звуком», — сказал он.
Де Гроот считает, что Трамп часто высказывается в таком духе, чтобы выглядеть жестким, однако затем его советники объясняют ему, почему это плохая идея и что они не могут этого сделать.
Накануне Трамп заявил, что ядерные испытания необходимы, чтобы убедиться в работоспособности устройств на фоне тестов, которые ведут Россия и Китай.
До этого Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что слова Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия актуализирует задачи новых мирных инициатив.
Ранее в США призвали Трампа обсудить ядерное разоружение с Россией.