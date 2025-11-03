В Нидерландах оценили заявления Трампа о ядерных испытаниях в США

Де Гроот: РФ и КНР не допустят эскалации после слов Трампа про ядерные испытания

Заявления президента США Дональда Трампа про ядерные испытания вряд ли можно расценивать серьезно, однако если за ними последуют политические решения, лидеры России и Китая не допустят обострения ситуации. Об этом РИА Новости заявил представитель нидерландской мирной организации Volkeren voor vrede Шурд де Гроот.

«Трамп известен своей склонностью к резким высказываниям, особенно когда речь идет о ядерном оружии. Объявление об отправке атомных подводных лодок в Россию несколько месяцев назад, похоже, тоже было не более чем пустым звуком», — сказал он.

Де Гроот считает, что Трамп часто высказывается в таком духе, чтобы выглядеть жестким, однако затем его советники объясняют ему, почему это плохая идея и что они не могут этого сделать.

Накануне Трамп заявил, что ядерные испытания необходимы, чтобы убедиться в работоспособности устройств на фоне тестов, которые ведут Россия и Китай.

До этого Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что слова Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия актуализирует задачи новых мирных инициатив.

Ранее в США призвали Трампа обсудить ядерное разоружение с Россией.