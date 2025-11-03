В Британии назвали предупреждением рассказ Путина о подлодке «Хабаровск»

Daily Mail: слова Путина об АПЛ «Хабаровск» являются предупреждением для Британии

Рассказ президента России Владимира Путина об атомной подводной лодке (АПЛ) «Хабаровск» и подводном аппарате «Посейдон» является предупреждением для Великобритании. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие «Судного дня», способное создать радиоактивное цунами», — говорится в материале.

Издание добавило, что российская сторона якобы давно пугает правительство Британии ядерным подводным комплексом «Посейдон». По данным газеты, АПЛ «Хабаровск» сможет переносить дюжину подобных аппаратов.

Атомную подводную лодку «Хабаровск» спустили на воду в Северодвинске 1 ноября. Субмарина может быть носителем беспилотного аппарата торпедного типа с ядерным зарядом «Посейдон». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «Посейдон» может вывести из строя «целые государства», а средств противодействия ему нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

