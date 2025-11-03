На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии назвали предупреждением рассказ Путина о подлодке «Хабаровск»

Daily Mail: слова Путина об АПЛ «Хабаровск» являются предупреждением для Британии
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Рассказ президента России Владимира Путина об атомной подводной лодке (АПЛ) «Хабаровск» и подводном аппарате «Посейдон» является предупреждением для Великобритании. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие «Судного дня», способное создать радиоактивное цунами», — говорится в материале.

Издание добавило, что российская сторона якобы давно пугает правительство Британии ядерным подводным комплексом «Посейдон». По данным газеты, АПЛ «Хабаровск» сможет переносить дюжину подобных аппаратов.

Атомную подводную лодку «Хабаровск» спустили на воду в Северодвинске 1 ноября. Субмарина может быть носителем беспилотного аппарата торпедного типа с ядерным зарядом «Посейдон». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «Посейдон» может вывести из строя «целые государства», а средств противодействия ему нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в в России раскрыли главное преимущество новой подлодки «Хабаровск».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами