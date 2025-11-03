Немецкий эксперт оценил заявления Трампа о ядерных испытаниях в США

Браун: Германия не жертва, а виновник в вопросе ядерного оружия

Правительство Германии должно выступить против заявлений президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний. Об этом РИА Новости рассказал эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

По его словам, Германия, в которой размещено американское ядерное оружие, является не жертвой, а виновником в данном вопросе. Он указал на участие Берлина в ядерном сдерживании и планах по модернизации авиабазы Бюхель, где размещены американские ядерные боеприпасы.

«Ведь в этом и заключается смысл ядерной участия, которое, по моему мнению, противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия. С моей точки зрения, Германия таким образом действует в нарушение международного права», — сказал Браун.

Накануне Трамп заявил, что ядерные испытания необходимы, чтобы убедиться в работоспособности устройств на фоне тестов, которые ведут Россия и Китай.

До этого Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что слова Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия актуализирует задачи новых мирных инициатив.

Ранее в США призвали Трампа обсудить ядерное разоружение с Россией.