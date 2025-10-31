На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал, что олицетворяет День народного единства

Путин: День народного единства олицетворяет преемственность поколений
true
true
true
close
РИА Новости

День народного единства олицетворяет сплоченность общества России и преемственность поколений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Приветствие российского лидера участникам фестиваля «Народы России и СНГ» зачитал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Символично, что фестиваль открывается в преддверии Дня народного единства — праздника, который олицетворяет сплоченность российского общества и преемственность поколений», — говорится в обращении главы российского государства.

31 декабря Путин поблагодарил Общественную палату (ОП) за ее работу по поддержке российской армии и участников специальной военной операции. Соответствующее обращение к участникам и гостям форума «Сообщество» опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил, что осведомлен о работе ОП по сплочению волонтерских организаций вместе с активистами Народного фронта для эффективного решения задач по предоставлению помощи фронту.

Ранее Путин подписал закон о двух пенсиях для участников СВО с инвалидностью.

