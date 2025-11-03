На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп считает, что Нетаньяху согласится на признание Палестины

Трамп считает, что Нетаньяху согласится на признание палестинского государства
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп уверен, что сможет убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пойти на признание палестинского государства. Об этом он заявил в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS News.

Отвечая на вопрос, сможет ли он подтолкнуть Нетаньяху к этому шагу, Трамп охарактеризовал израильского лидера как «талантливого человека», с которым он раньше успешно работал.

«Да, с ним все в порядке. Он премьер-министр военного времени. Мне приходилось немного подталкивать его в ту или иную сторону. Я думаю, что я отлично справился с этой задачей», — сказал Трамп.

В конце сентября Трамп на совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Белом доме заявил, что считает «глупостью» признание Палестины рядом государств.

Тогда же Нетаньяху заявил, что не допустит создания государства Палестина. В то же время он осудил тех, кто выступает за создание данной страны «в самом сердце Израиля».

Ранее премьер Италии назвала условие для признания государства Палестина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами