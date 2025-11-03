Трамп считает, что Нетаньяху согласится на признание Палестины

Президент США Дональд Трамп уверен, что сможет убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пойти на признание палестинского государства. Об этом он заявил в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS News.

Отвечая на вопрос, сможет ли он подтолкнуть Нетаньяху к этому шагу, Трамп охарактеризовал израильского лидера как «талантливого человека», с которым он раньше успешно работал.

«Да, с ним все в порядке. Он премьер-министр военного времени. Мне приходилось немного подталкивать его в ту или иную сторону. Я думаю, что я отлично справился с этой задачей», — сказал Трамп.

В конце сентября Трамп на совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Белом доме заявил, что считает «глупостью» признание Палестины рядом государств.

Тогда же Нетаньяху заявил, что не допустит создания государства Палестина. В то же время он осудил тех, кто выступает за создание данной страны «в самом сердце Израиля».

Ранее премьер Италии назвала условие для признания государства Палестина.