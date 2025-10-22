На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Италии назвала условие для признания государства Палестина

Мелони: Италия признает Палестину только после полного разоружения ХАМАС
Италия готова признать палестинское государство при условии полного разоружения движения ХАМАС и его отказа от участия в управлении сектором Газа. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает La Repubblica.

«Это необходимые предварительные условия для признания Италией палестинского государства, как это было указано в резолюции парламента», — подчеркнула Мелони.

Премьер-министр также сообщила, что Италия готова участвовать в международной стабилизационной миссии, обучать палестинских полицейских и восстанавливать инфраструктуру Газы, особенно в сфере здравоохранения. Кроме того, Рим выразил готовность выступить соорганизатором конференции по восстановлению сектора в Каире после прекращения огня.

25 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит создания Государства Палестина. В то же время он осудил тех, кто выступает за создание данной страны «в самом сердце Израиля».

Ранее президент Палестины дал указание подготовить первый проект конституции.

