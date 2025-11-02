«США дрейфуют зигзагами»: в МИД РФ высказались об «отмене» встречи Путина и Трампа

После появления в СМИ информации о том, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа якобы была отменена из-за требований Москвы по Украине, в МИД России заявили, что стороны «не отходят от пониманий», достигнутых главами государств на Аляске. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Это США дрейфуют зигзагами, двигаясь все ближе к позициям Евросоюза и Украины», — сказал он.

31 октября газета Financial Times написала, что Трамп отменил встречу с коллегой из РФ в Будапеште после того, как Москва отправила Вашингтону меморандум с требованиями об урегулировании украинского конфликта. По данным СМИ, Трамп «не был впечатлен» позицией России. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил главе Белого дома, что Москва не проявляет готовности к переговорам.

15 августа президенты России и США встретились на Аляске. Переговоры на базе Эльмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлились 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Путин на ней говорил более восьми минут, Трамп — менее четырех.

