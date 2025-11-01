Отец Илона Маска предположил, кто мог сорвать саммит в Будапеште

Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште сорвали производители оружия Соединенных Штатов. Таким мнением с ТАСС поделился отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.
«Я с нетерпением ждал встречи в Будапеште с участием Путина и Трампа. Не думаю, что ее отменили по какой-то другой причине, кроме колоссального давления со стороны американских оружейных производителей — военного комплекса», — считает он.
Маск-старший отметил, что существенная часть доходов США зависит именно от оружия, от военно-промышленного комплекса (ВПК).
«Это очень плохо. Поэтому нам нужно, чтобы ВПК переключился на действительно важные вещи — такие как гравитация, путешествия во времени и в пространстве, другие направления, на которых можно зарабатывать», — резюмировал он.
Накануне Эррол Маск заявил, что Россия столетиями спасала Европу.
Ранее отец Илона Маска признался, что хочет получить российский паспорт.