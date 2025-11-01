На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец Илона Маска предположил, кто мог сорвать саммит в Будапеште

Эррол Маск: саммит в Будапеште сорвали производители американского оружия
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште сорвали производители оружия Соединенных Штатов. Таким мнением с ТАСС поделился отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

«Я с нетерпением ждал встречи в Будапеште с участием Путина и Трампа. Не думаю, что ее отменили по какой-то другой причине, кроме колоссального давления со стороны американских оружейных производителей — военного комплекса», — считает он.

Маск-старший отметил, что существенная часть доходов США зависит именно от оружия, от военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Это очень плохо. Поэтому нам нужно, чтобы ВПК переключился на действительно важные вещи — такие как гравитация, путешествия во времени и в пространстве, другие направления, на которых можно зарабатывать», — резюмировал он.

Накануне Эррол Маск заявил, что Россия столетиями спасала Европу.

Ранее отец Илона Маска признался, что хочет получить российский паспорт.

