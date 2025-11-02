Чернышенко высказался о расширении торговли с Китаем

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в китайский город Нинбо, где оценил инфраструктуру порта Нинбо-Чжоушань. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабинета министров.

«Мы нацелены на практическое взаимодействие и конкретные результаты. Готовы включить порт Нинбо в стратегические инициативы по расширению торговли между Китаем и Россией, по диверсификации экспортных маршрутов, в том числе Северного морского пути», — сказал Чернышенко.

Он также назвал развитие Северного морского пути перспективным направлением для кооперации.

13 октября в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути. Рейс вышел 23 сентября из порта Нинбо-Чжоушань.

В начале сентября заместитель председателя государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщал, что впервые в истории через Северный морской путь пройдет транзитный контейнерный рейс из китайского порта Нинбо до европейских портов Роттердама и Гамбурга.

Ранее Путин заявил о десятикратном росте грузопотока по Севморпути.