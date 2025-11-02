Отец американского предпринимателя Илона Маска Эролл рассказал в интервью ТАСС, что в Британии запретили его мнение о России.

«Британская пресса говорила, что мое мнение не должно быть озвучено в Англии, потому что многие британские телешоу связывались со мной и спрашивали мое мнение, и я им рассказал. А потом пресса заявила, что мне не следует высказывать свое мнение, учитывая тот факт, что я считаю [президента РФ Владимира] Путина хорошим лидером», — сказал он.

До этого Маск-старший высказал мнение о том, что Советский Союз вырвал гигантскую страну из «когтей дьявола». Отец основателя SpaceX и Tesla рассказал журналистам о визите в Казань. Так, во время поездки Эррол Маск пробовал еду советского периода и побывал в местах учебы революционера Владимира Ленина и писателя Льва Толстого.

В конце октября Эррол Маск сказал, что Европа «на протяжении последних трехсот лет» пыталась держать Россию вне Европы. Маск указал, что Екатерина Великая была хорошо известна тем, что пыталась ввести Россию в мир Европы, поскольку сама она была родом из Пруссии.

Ранее отец Маска признался, что хочет получить российский паспорт.