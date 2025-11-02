На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эррол Маск заявил о запрете его мнения об РФ в Британии

Отец Илона Маска пожаловался на запрет мнения о России в Британии
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эролл рассказал в интервью ТАСС, что в Британии запретили его мнение о России.

«Британская пресса говорила, что мое мнение не должно быть озвучено в Англии, потому что многие британские телешоу связывались со мной и спрашивали мое мнение, и я им рассказал. А потом пресса заявила, что мне не следует высказывать свое мнение, учитывая тот факт, что я считаю [президента РФ Владимира] Путина хорошим лидером», — сказал он.

До этого Маск-старший высказал мнение о том, что Советский Союз вырвал гигантскую страну из «когтей дьявола». Отец основателя SpaceX и Tesla рассказал журналистам о визите в Казань. Так, во время поездки Эррол Маск пробовал еду советского периода и побывал в местах учебы революционера Владимира Ленина и писателя Льва Толстого.

В конце октября Эррол Маск сказал, что Европа «на протяжении последних трехсот лет» пыталась держать Россию вне Европы. Маск указал, что Екатерина Великая была хорошо известна тем, что пыталась ввести Россию в мир Европы, поскольку сама она была родом из Пруссии.

Ранее отец Маска признался, что хочет получить российский паспорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами