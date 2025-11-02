На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отец Маска заявил, что СССР вырвал гигантскую страну из «когтей дьявола»

Эролл Маск: СССР вырвал гигантскую страну из когтей дьявола
true
true
true
close
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Советский Союз вырвал гигантскую страну из «когтей дьявола», заявил отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск в беседе с ТАСС.

«Нужно быть объективным. Думаю, я прав. И поэтому я был очень рад услышать, как мои собеседники в РФ открыто говорят о советской эпохе. Я был очень горд сидеть в кресле Ленина. Это не значит, что я какой-то сумасшедший или что-то в этом роде, как они скажут, если услышат это в остальном мире. Нет. Это были великие люди» — сказал он.

Отец основателя SpaceX и Tesla рассказал журналистам о визите в Казань. Так, во время поездки Эррол Маск пробовал еду советского периода и побывал в местах учебы революционера Владимира Ленина и писателя Льва Толстого.

До этого Маск-старший заявил, что Европа «на протяжении последних трехсот лет» пыталась держать Россию вне Европы. Маск указал, что Екатерина Великая была хорошо известна тем, что пыталась ввести Россию в мир Европы, поскольку сама она была родом из Пруссии.

Ранее отец Маска признался, что хочет получить российский паспорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами