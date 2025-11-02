Отец Маска заявил, что СССР вырвал гигантскую страну из «когтей дьявола»

Советский Союз вырвал гигантскую страну из «когтей дьявола», заявил отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск в беседе с ТАСС.

«Нужно быть объективным. Думаю, я прав. И поэтому я был очень рад услышать, как мои собеседники в РФ открыто говорят о советской эпохе. Я был очень горд сидеть в кресле Ленина. Это не значит, что я какой-то сумасшедший или что-то в этом роде, как они скажут, если услышат это в остальном мире. Нет. Это были великие люди» — сказал он.

Отец основателя SpaceX и Tesla рассказал журналистам о визите в Казань. Так, во время поездки Эррол Маск пробовал еду советского периода и побывал в местах учебы революционера Владимира Ленина и писателя Льва Толстого.

До этого Маск-старший заявил, что Европа «на протяжении последних трехсот лет» пыталась держать Россию вне Европы. Маск указал, что Екатерина Великая была хорошо известна тем, что пыталась ввести Россию в мир Европы, поскольку сама она была родом из Пруссии.

Ранее отец Маска признался, что хочет получить российский паспорт.