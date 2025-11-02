Стали известны планы Путина на следующую неделю

Президент России Владимир Путин на следующей неделе поедет в командировку. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

По его словам, на следующей неделе российский лидер отправится в командировку в один из регионов, а в выходные дни у него по плану сразу несколько важных мероприятий.

Помимо этого, Путин планирует вручить награды за вклад в укрепление единства российской нации, а также примет участие в церемонии вручения верительных грамот и заседание Совета по межнациональным отношениям.

31 октября глава государства обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности обеспечение активной работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны и введение дополнительных мер безопасности на дорогах. Он предложил обсудить несколько вопросов, но указанные два были затронуты в первую очередь.

До этого газета Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште после того, как Москва отправила Вашингтону меморандум с требованиями об урегулировании украинского конфликта. По данным СМИ, американский президент «не был впечатлен» позицией России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Китае рассказали о подействовавшем на Трампа предупреждении Путина.