Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России

Президент Российской Федерации Владимир Путин 31 октября обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности обеспечение активной работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны и введение дополнительных мер безопасности на дорогах. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства предложил обсудить несколько вопросов, но указанные два были затронуты в первую очередь.

29 октября Путин на встрече с бойцами СВО, которые сейчас проходят лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве, сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов его перехвата не существует. У «Посейдона», по словам российского лидера, нет аналогов по скоростям и глубинам движения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

