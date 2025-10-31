На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России

Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса
true
true
true

Президент Российской Федерации Владимир Путин 31 октября обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности обеспечение активной работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны и введение дополнительных мер безопасности на дорогах. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства предложил обсудить несколько вопросов, но указанные два были затронуты в первую очередь.

29 октября Путин на встрече с бойцами СВО, которые сейчас проходят лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве, сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов его перехвата не существует. У «Посейдона», по словам российского лидера, нет аналогов по скоростям и глубинам движения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт раскрыл главное назначение «Посейдона».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами