Посол Палестины оценил план Трампа по урегулированию конфликта в Газе

Посол Палестины в РФ Нофаль: план Трампа по сектору Газа пока работает

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа пока работает. Об этом ТАСС заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Пока план [президента США Дональда] Трампа идет нормально», — сказал дипломат.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС откажется разоружиться.

В день памяти жертв атаки 7 октября 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль не окончил борьбу и планирует ликвидировать ХАМАС. Он добавил, что победа будет определять жизнь израильтян на долгие годы.

Ранее Медведев выразил сомнения в долгосрочном прекращении огня в Газе.