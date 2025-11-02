В Кремле рассказали об отношениях России и Венесуэлы

Россию связывают различные договорные обязательства с Венесуэлой. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию, согласно которой венесуэльский президент Николас Мадуро обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину за поддержкой.

«В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства», — сказал представитель Кремля.

31 октября газета The Washington Post (WP) сообщила, что Мадуро на фоне обострения отношений с США отправил Путину письмо с просьбой о помощи. Лидер Венесуэлы призвал предоставить стране ракеты и деньги, а также отремонтировать самолеты. Тем временем западные СМИ пишут о грядущей наземной операции Пентагона в Венесуэле. Предполагается, что ее целью станет свержение власти в стране. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

1 ноября WP сообщила, что США направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подлодки и тысячи военных. Наращивание военных сил и средств Вашингтона в Карибском бассейне свидетельствует о том, что администрация США готовится расширить операции в регионе, отмечается в материале.

Ранее в Кремле высказались о ситуации в Венесуэле.