На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали об отношениях России и Венесуэлы

Песков: Россию и Венесуэлу связывают договорные обязательства
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россию связывают различные договорные обязательства с Венесуэлой. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию, согласно которой венесуэльский президент Николас Мадуро обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину за поддержкой.

«В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства», — сказал представитель Кремля.

31 октября газета The Washington Post (WP) сообщила, что Мадуро на фоне обострения отношений с США отправил Путину письмо с просьбой о помощи. Лидер Венесуэлы призвал предоставить стране ракеты и деньги, а также отремонтировать самолеты. Тем временем западные СМИ пишут о грядущей наземной операции Пентагона в Венесуэле. Предполагается, что ее целью станет свержение власти в стране. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

1 ноября WP сообщила, что США направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подлодки и тысячи военных. Наращивание военных сил и средств Вашингтона в Карибском бассейне свидетельствует о том, что администрация США готовится расширить операции в регионе, отмечается в материале.

Ранее в Кремле высказались о ситуации в Венесуэле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами