Венесуэла попросила у России ракеты и самолеты для противостояния США

WP: Мадуро написал письмо с просьбой к РФ о поставках ракет, радаров и самолетов
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне увеличения военно-политического давления на страну со стороны США подготовил письмо с просьбой к России передать Каракасу военные самолеты, радары и ракеты. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Документы показывают, что Мадуро подготовил письмо с просьбой к России о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов в связи с сосредоточением сил США в Карибском море», — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, Мадуро также с аналогичными просьбами обратился к Китаю и Ирану. Венесуэла, пишет WP, хочет «укрепить свой изношенный военный потенциал».

По данным газеты, обращение в Москву было сделано в форме письма, адресованного президенту России Владимиру Путину. Документ должен быть доставлен во время визита в российскую столицу высокопоставленного помощника Мадуро.

До этого Мадуро отметил, что США пытаются развязать войну из-за ресурсов его страны.

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла является врагом Соединенных Штатов Америки и ввел санкции против покупающих у нее нефть стран. Американский лидер подчеркнул, что именно при бывшем главе Белого дома Джо Байдене США стали закупать у Венесуэлы нефть «на миллиарды долларов».

Ранее США нанесли удар по судну наркоторговцев в международных водах вблизи Венесуэлы.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
