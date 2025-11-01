В Кремле назвали «Буревестник» абсолютным прорывом в сфере технологий и обороны

Российская ракета «Буревестник» является абсолютным прорывом в сфере технологий и обороны. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

27 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем».

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что «Буревестник» имеет безусловные преимущества перед противником. По словам главы государства, преимущества ракеты в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше. Вместе с тем глава государства отметил, что ядерный реактор, который интегрирован в «Буревестник», начинает работать в течение «минут и секунд».



Ранее в НАТО признали, что не могут защититься от ракеты «Буревестник».