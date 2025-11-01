На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии назвали причину слов Трампа о ядерных испытаниях

Die Welt: Трамп высказался об испытаниях ядерного оружия по недоразумению
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался об испытаниях ядерного оружия по недоразумению. Об этом заявил генерал бундесвера Клаус Виттан в интервью для Die Welt.

«Это какое-то недоразумение, потому что [президент России Владимир] Путин говорил не о ядерном испытании, а об испытании ракеты-носителя», — заявил он.

После испытания Россией ракеты-носителя «Посейдон» Трамп заявил о возвращении США к ядерным испытаниям.

При этом Виттан предположил, что заявление Трампа может быть сигналом интереса к переговорам о контроле за вооружениями с РФ.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что для возобновления диалога по ограничению обычных и стратегических вооружений между США и РФ необходимо убрать из двусторонних отношений все «раздражители».

22 сентября президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, РФ готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

США пока официально к российской инициативе не присоединились.

Ранее Лавров высказался о продлении ДСНВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами