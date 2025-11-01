В Германии назвали причину слов Трампа о ядерных испытаниях

Президент США Дональд Трамп высказался об испытаниях ядерного оружия по недоразумению. Об этом заявил генерал бундесвера Клаус Виттан в интервью для Die Welt.

«Это какое-то недоразумение, потому что [президент России Владимир] Путин говорил не о ядерном испытании, а об испытании ракеты-носителя», — заявил он.

После испытания Россией ракеты-носителя «Посейдон» Трамп заявил о возвращении США к ядерным испытаниям.

При этом Виттан предположил, что заявление Трампа может быть сигналом интереса к переговорам о контроле за вооружениями с РФ.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что для возобновления диалога по ограничению обычных и стратегических вооружений между США и РФ необходимо убрать из двусторонних отношений все «раздражители».

22 сентября президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, РФ готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

США пока официально к российской инициативе не присоединились.

