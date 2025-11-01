Постпред Роccии при ООН назвал условие продолжения диалога по ДСНВ

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью для РИА Новости заявил, что для возобновления диалога по ограничению обычных и стратегических вооружений между США и РФ необходимо убрать из двусторонних отношений все «раздражители».

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-III был заключен Россией и США в 2010 году на десять лет. В январе 2021 года Государственная дума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года. Однако в 2023 году действие ДСНВ было приостановлено.

22 сентября президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, РФ готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

США пока официально к российской инициативе не присоединились.

Ранее РФ предупредила США о последствиях отказа от инициативы России по ДСНВ.