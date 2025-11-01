На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Постпред Роccии при ООН назвал условие продолжения диалога по ДСНВ

Гатилов: условием диалога между РФ и США по ДСНВ станет устранение раздражителей
true
true
true
close
Denis Balibouse/Reuters

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью для РИА Новости заявил, что для возобновления диалога по ограничению обычных и стратегических вооружений между США и РФ необходимо убрать из двусторонних отношений все «раздражители».

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-III был заключен Россией и США в 2010 году на десять лет. В январе 2021 года Государственная дума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года. Однако в 2023 году действие ДСНВ было приостановлено.

22 сентября президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, РФ готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

США пока официально к российской инициативе не присоединились.

Ранее РФ предупредила США о последствиях отказа от инициативы России по ДСНВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами