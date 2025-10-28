Лавров высказался о продлении ДСНВ

Лавров: ни о каком продлении ДСНВ речи давно не идет

Ни о каком продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) речи давно не идет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Ни о каком продлении давно речь не идет. Речь идет о том, что, когда мы прекратили участие в этом соглашении», - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, чтобы заниматься новым договором, нужна другая атмосфера в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

22 сентября президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, РФ готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

США пока официально к российской инициативе не присоединились.

