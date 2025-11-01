На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В КНДР рассказали о несбыточной мечте Корейского полуострова

В МИД КНДР назвали несбыточной мечтой денуклеаризацию Корейского полуострова
true
true
true
close
Reuters 

Заместитель главы МИД КНДР Пак Мён Х назвал несбыточной мечтой денуклеаризацию Корейского полуострова. Его цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«РК (Республика Корея. — «Газета.Ru») до сих пор не знает, что ее настойчивое отрицание статуса КНДР как (ядерного. — «Газета.Ru») государства… (обнаруживает ее. — «Газета.Ru») неразумие… как бы она ни болтала о денуклеаризации сто и тысячу раз, это является совсем несбыточной грезой», — заявил дипломат.

В сентябре сообщалось, что южнокорейские власти допускают возможность снятия определенных санкций с Северной Кореи, если КНДР согласится присоединиться к программе денуклеаризации полуострова.

В августе министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи в Вашингтоне обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и подтвердили стремление к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее в МИД РФ высказались о напряженности на Корейском полуострове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами