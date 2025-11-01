Постпред РФ при ООН заявил о надежде России в отношении США

Гатилов: Россия надеется на изменение воинственной политики США в ее отношении

Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа отойдет от воинственной политики в отношении РФ. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Хотелось бы надеяться, что нынешняя администрация США отойдет от откровенно воинственной политики в отношении России и будет стремиться искать выход из сложившегося тупика в двусторонних отношениях», — сказал он.

Дипломат отметил, что «от успеха на этом направлении зависит и судьба» Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который действует до 5 февраля 2026 года.

22 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия.

6 октября Трамп поддержал инициативу российского лидера продлить ДСНВ на год.

Новость дополняется.