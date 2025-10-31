Венесуэла попросила помощи у РФ, Ирана и КНР на фоне обострения отношений с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил помощи у президента РФ Владимира Путина из-за угроз американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, Мадуро обратился к РФ с просьбой предоставить стране ракеты, радары и системы ПВО и современные самолеты на фоне накапливания сил Пентагона в Карибском бассейне.

Также источники WP пишут, что Каракас также обратился к Тегерану с запросом на поставки БПЛА с дальностью полета свыше 1000 км и глушилок GPS, а также попросил Пекин нарастить производство систем обнаружения для их продажи этой латиноамериканской стране.

Официально сведения американского издания не подтверждены. Какой ответ был дан тремя странами на запрос Каракаса, в случае его получения, неизвестно.

30 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия находится в контакте с властями Венесуэлы и готова продолжать реагировать на ее обращения.

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

