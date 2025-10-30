Захарова рассказала, что Россия находится в контакте с властями Венесуэлы

Россия находится в контакте с властями Венесуэлы и поддерживает руководство в деле защиты национального суверенитета. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы <...> готовы и далее должным образом реагировать на их обращения с учетом существующих и потенциальных угроз, также продолжим работать плечом к плечу, смотря в будущее», — сказала дипломат.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Венесуэла является суверенным государством и все, что происходит «вокруг нее» должно соответствовать «букве международного права».

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

