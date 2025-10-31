Трамп заявил, что США не планируют наносить удары по Венесуэле

США не планируют наносить удары по территории Венесуэлы. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Трамп заявил, что не планирует наносить удары по территории Венесуэлы», — пишет агентство.

По данным газеты The Miami Herald, США могут нанести удары по Венесуэле в ближайшие дни.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Венесуэла является суверенным государством и все, что происходит «вокруг нее» должно соответствовать «букве международного права».

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

