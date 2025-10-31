Конгрессмены от Невады отреагировали на план Трампа по испытанию ядерного оружия

Конгрессмены от Невады заявили, что будут препятствовать плану Трампа по ЯО

Сенатор США от штата Невада Джеки Розен в соцсети X заявила, что решение главы Белого дома Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия является «опасным и необдуманным».

Она отметила, что примет меры, чтобы помешать реализации плана американского лидера.

«Наш ядерный арсенал ежегодно проходит проверку на безопасность и эффективность, и нет никаких доказательств того, что возобновление испытаний взрывчатых веществ необходимо», — написала Розен.

Член Палаты представителей от Невады Дина Титус заявила, что тоже планирует принять меры для недопущения возобновления испытаний ядерного оружия.

«Я представлю законопроект, чтобы остановить это», — написала она в X.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штатам необходимо время от времени проводить ядерные испытания, чтобы контролировать состояние этого вида оружия.

30 октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». США не проводили такие испытания с 1992 года.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты «имеют больше ядерного оружия, чем какая-либо другая страна», и связал это с модернизацией вооружений в свой первый президентский срок.

