Вэнс назвал главную причину решения Трампа начать ядерные испытания

Соединенным Штатам нужно время от времени проводить ядерные испытания, чтобы контролировать состояние этого вида оружия. Об этом, передает агентство Reuters, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Важная часть (обеспечения. – «Газета.Ru») национальной безопасности Америки — убедиться, что наш ядерный арсенал действительно функционирует должным образом», — подчеркнул он.

Власти Соединенных Штатов знают, что оружие, скорее всего, работает в штатном режиме, добавил Вэнс, однако нужно контролировать его состояние.

30 октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». США не проводили такие испытания с 1992 года.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты «имеют больше ядерного оружия, чем какая-либо другая страна», и связал это с модернизацией вооружений в свой первый президентский срок.

