На Западе объяснили, зачем Трамп решил возобновить ядерные испытания

HS: заявление Трампа о ядерных испытаниях адресовано Путину
Mike Segar/Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о немедленном начале ядерных испытаний является попыткой привлечь внимание российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

В публикации утверждается, что Трамп является «дитем времени», поэтому его послание было адресовано в первую очередь России.

По мнению автора статьи, если президент США будет придерживаться своих слов и действительно имел в виду испытания с ядерным оружием, то речь идет о событиях исторического масштаба. Произойдет полное завершение эпохи после окончания холодной войны и переход к новой эре неопределенности.

30 октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». США не проводили такие испытания с 1992 года.

Ранее в ООН отреагировали на возможные ядерные испытания США.

