На Украине отреагировали на идею России пустить СМИ в районы окружения ВСУ

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил в соцсети X, что журналисты не должны соглашаться с предложением российской стороны посетить территории, которые находятся под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ.

Представитель украинского МИД отметил, что любые визиты на территории, находящиеся под контролем российских войск, без согласования с Киевом считаются нарушением украинского законодательства и норм международного права.

«Они будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия. Мы внимательно следим за этим», — написал Тихий.

В четверг министерство обороны России получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения мест базирования в Красноармейске, Димитрове и Купянске, где заблокированы солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Путин заявил, что обсуждал вопрос нахождения СМИ в зонах окружения противника с командующими российских войск. Лидер РФ сказал, что они не против пустить журналистов на эти участки фронта с той целью, чтобы «они зашли и своими глазами увидели, что там происходит».

Ранее в Минобороны заявили о готовности временно прекратить бои в районах блокировки ВСУ.