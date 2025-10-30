На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-президент США заявил о необходимости периодических ядерных испытаний

Вэнс: США необходимо время от времени проводить испытания ядерного оружия
Alyssa Pointer/Reuters

США необходимо время от времени проводить испытания ядерного оружия. Об этом заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс, пишет ТАСС.

«У нас большой арсенал. Очевидно, что у россиян большой ядерный арсенал. У китайцев тоже. Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом», — сказал он.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». США не проводили такие испытания с 1992 года.

Россия будет действовать по ситуации, если какая-то страна нарушит мораторий на ядерные испытания, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на слова Трампа. Песков отметил, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» мораторий не нарушают, а о «других странах», испытывающих ядерное оружие, России неизвестно. Как в Москве оценили план Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН отреагировали на возможные ядерные испытания США.

