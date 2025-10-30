Власти Украины прикрывают свои преступления. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о том, что украинская сторона угрожают иностранным СМИ, которые согласятся приехать в районы блокирования ВСУ в Купянске Харьковской области, Димитрове (украинское название — Мирноград) и Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республики (ДНР).

«Преступный режим напридумывал преступных законов, которыми прикрывает свои преступления», — сказала дипломат.

Незадолго до этого официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не доверяет инициативе России по организации таких пресс-туров и считает, что РФ может не выполнить взятые обязательства. Он подчеркнул, что подобные поездки будут расценены как нарушение украинского законодательства.

30 октября министерство обороны России получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения мест базирования в Красноармейске, Димитрове и Купянске, где заблокированы военные ВСУ.

Ранее в Совфеде заявили, что все виновные в преступлениях Киева будут наказаны по законам России.