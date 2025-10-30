На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД РФ обвинил Киев в попытках прикрыть свои преступления из-за запрета пускать СМИ

Захарова: Киев прикрывает свои преступления запретом пускать СМИ
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Власти Украины прикрывают свои преступления. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о том, что украинская сторона угрожают иностранным СМИ, которые согласятся приехать в районы блокирования ВСУ в Купянске Харьковской области, Димитрове (украинское название — Мирноград) и Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республики (ДНР).

«Преступный режим напридумывал преступных законов, которыми прикрывает свои преступления», — сказала дипломат.

Незадолго до этого официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не доверяет инициативе России по организации таких пресс-туров и считает, что РФ может не выполнить взятые обязательства. Он подчеркнул, что подобные поездки будут расценены как нарушение украинского законодательства.

30 октября министерство обороны России получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения мест базирования в Красноармейске, Димитрове и Купянске, где заблокированы военные ВСУ.

Ранее в Совфеде заявили, что все виновные в преступлениях Киева будут наказаны по законам России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами