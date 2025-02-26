Матвиенко: все виновные в преступлениях Киева будут наказаны по законам России

Все виновные в преступлениях Украины против российских мирных граждан будут наказаны строго в соответствии с российским законодательством. Об этом заявила заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время обращения к сенаторам, передает РИА Новости.

На заседании верхней палаты 26 февраля была представлена книга о преступлениях Украины.

«Наступит время, когда все виновные в этих чудовищных преступлениях будут наказаны строго в соответствии с нашим законодательством», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что в книге собраны факты, подтверждающие «преступный, террористический характер» Украины и ее преступления против мирного населения.

До этого профессор МГУ, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн в Академии политических наук Alter Андрей Манойло рассказал, что, уделяя особое внимание вербовке женщин, спецслужбы Украины идут по пути международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По его словам, есть признаки того, что Киев берет на вооружение методики вербовки ИГ, в том числе потому, что у Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны страны налажены очень хорошие связи с террористами на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на страхование от терактов и диверсий.