Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России пригрозили наказанием Украине за преступления против мирных людей

Матвиенко: все виновные в преступлениях Киева будут наказаны по законам России
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Все виновные в преступлениях Украины против российских мирных граждан будут наказаны строго в соответствии с российским законодательством. Об этом заявила заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время обращения к сенаторам, передает РИА Новости.

На заседании верхней палаты 26 февраля была представлена книга о преступлениях Украины.

«Наступит время, когда все виновные в этих чудовищных преступлениях будут наказаны строго в соответствии с нашим законодательством», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что в книге собраны факты, подтверждающие «преступный, террористический характер» Украины и ее преступления против мирного населения.

До этого профессор МГУ, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн в Академии политических наук Alter Андрей Манойло рассказал, что, уделяя особое внимание вербовке женщин, спецслужбы Украины идут по пути международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По его словам, есть признаки того, что Киев берет на вооружение методики вербовки ИГ, в том числе потому, что у Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны страны налажены очень хорошие связи с террористами на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на страхование от терактов и диверсий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами