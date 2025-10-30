На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын Медведева обратился к «Единой России» с призывом

Илья Медведев: «Единая Россия» не должна ассоциироваться только с запретами
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Илья Медведев, руководитель проектов «Единой России» и сын заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, призвал партию не ассоциироваться лишь с запретами. Соответствующее заявление он сделал на впервые прошедшем форуме «Россия инновационная», сообщает РБК.

Как сказал Медведев, «Единой России» не должна «ассоциироваться только с запретами». По его словам, партии следует «начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателем, тем, кто реально помогает бизнесу». Медведев отметил, что пока этого «видно мало».

Он привел в пример правящую Коммунистическую партию Китая (КПК). По словам Медведева, она является политическим ядром инновационной системы в КНР и определяет правила на «30–50 и даже 100 лет вперед» в плане того, что касается финансирования технологий.

Также руководитель проектов «Единой России» заявил, что КПК регулярно осуществляет аудит технологий и вовремя отказывается от тех, которые были признаны неуспешными.

«Это не как у нас, когда технологии делаются-делаются и потом кладутся на полку, чтобы отчитаться», — подчеркнул он.

18 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти должны стремиться к созданию равных возможностей для всех категорий граждан.

Ранее Путин назвал ключевую задачу властей России.

