Сын Медведева обратился к «Единой России» с призывом

Илья Медведев, руководитель проектов «Единой России» и сын заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, призвал партию не ассоциироваться лишь с запретами. Соответствующее заявление он сделал на впервые прошедшем форуме «Россия инновационная», сообщает РБК.
Как сказал Медведев, «Единой России» не должна «ассоциироваться только с запретами». По его словам, партии следует «начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателем, тем, кто реально помогает бизнесу». Медведев отметил, что пока этого «видно мало».
Он привел в пример правящую Коммунистическую партию Китая (КПК). По словам Медведева, она является политическим ядром инновационной системы в КНР и определяет правила на «30–50 и даже 100 лет вперед» в плане того, что касается финансирования технологий.
Также руководитель проектов «Единой России» заявил, что КПК регулярно осуществляет аудит технологий и вовремя отказывается от тех, которые были признаны неуспешными.
«Это не как у нас, когда технологии делаются-делаются и потом кладутся на полку, чтобы отчитаться», — подчеркнул он.
18 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти должны стремиться к созданию равных возможностей для всех категорий граждан.
Ранее Путин назвал ключевую задачу властей России.