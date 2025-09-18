Путин рассказал о равных возможностях для всех россиян

Путин: власти должны стремиться к созданию равных возможностей для всех россиян

Российские власти должны стремиться к созданию равных возможностей для всех категорий граждан. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдуме, его слова передает пресс-служба Кремля.

«По поводу равенства возможностей для всех граждан вне зависимости от места проживания - это то, к чему все должны стремиться», — сказал глава государства.

18 сентября в Ново-Огарево прошла встреча Путина с лидерами фракций Государственной думы.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, во встрече приняли участие Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев («Новые люди»).

Во время мероприятия глава государства заявил, что говорить о рецессии в российской экономике преждевременно. Российский лидер отметил, что в стране установился исторический минимум безработицы в два с небольшим процента. По его словам, это один из ключевых показателей экономики и демонстрация отсутствия рецессии.

Ранее Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике РФ.