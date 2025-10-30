На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ ответили на угрозы Сикорского об аресте Путина

Захарова: угрозы Польши арестовать Путина не соотносятся с международным правом
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Угрозы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об аресте президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) не соответствуют нормам международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Лента.ру».

Дипломат подвергла сомнению правовую обоснованность заявлений польского министра, отметив, что Брюссель продолжает поддерживать МУС вопреки позиции некоторых стран-членов.

«Как заявления Сикорского, извините, вообще соотносятся с международным правом? Брюссель всеми способами защищает и поддерживает МУС, я имею в виду, брюссельская бюрократия, вопреки даже заявлениям своих стран-членов», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ также подчеркнула, что Международный уголовный суд, по ее мнению, используется западными странами как инструмент для сохранения неоколониального влияния на государства Глобального Юга.

21 октября Сикорский в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет президента РФ могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Он напомнил, что МУС выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

Ранее в США сочли безумием готовность Польши задержать самолет Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами