В МИД РФ ответили на угрозы Сикорского об аресте Путина

Угрозы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об аресте президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) не соответствуют нормам международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Лента.ру».

Дипломат подвергла сомнению правовую обоснованность заявлений польского министра, отметив, что Брюссель продолжает поддерживать МУС вопреки позиции некоторых стран-членов.

«Как заявления Сикорского, извините, вообще соотносятся с международным правом? Брюссель всеми способами защищает и поддерживает МУС, я имею в виду, брюссельская бюрократия, вопреки даже заявлениям своих стран-членов», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ также подчеркнула, что Международный уголовный суд, по ее мнению, используется западными странами как инструмент для сохранения неоколониального влияния на государства Глобального Юга.

21 октября Сикорский в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет президента РФ могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Он напомнил, что МУС выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

Ранее в США сочли безумием готовность Польши задержать самолет Путина.