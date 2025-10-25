На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США сочли безумием готовность Польши задержать самолет Путина

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал безумием готовность Польши остановить борт Путина
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал безумием готовность Польши задержать самолет российского лидера Владимира Путина в случае проведения саммита с президентом Дональдом Трампом в Будапеште. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, из-за ситуации с ордером МУС вероятный маршрут может пролегать через Болгарию, однако это вопрос службы безопасности главы государства.

«Хотя я бы не исключал возможных попыток со стороны Румынии или Польши, - разумеется, при поддержке некоторых других европейских стран - задержать президента Путина. Они безумны. Они не понимают, какими рисками может обернуться подобное действие», — заявил Джонсон.

21 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет президента РФ могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Он напомнил, что МУС выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

В ответ на это российский МИД заявил, что поляки теперь «сами готовы совершать террористические акты».

Ранее в США заявили о «прямом выпаде» Трампа в адрес Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами