В ФРГ отказались раскрыть данные о финансировании грузинских радикалов

В ФРГ не стали обнародовать данные о финансировании грузинских оппозиционеров

Власти Германии отказались удовлетворить запрос парламентской фракции «АдГ», касающийся раскрытия данных о радикальных неправительственных организациях (НПО), финансируемых Берлином в Грузии. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По информации грузинских СМИ, правительство ФРГ сообщило, что, назвав эти НПО, «подвергнет значительному риску как эти организации, так и работающих в них».

«Отказ раскрывать данные об объемах и целях финансирования подтверждает, что правительство Германии направляет средства скрытно и поэтому противится грузинскому закону «О прозрачности иностранного финансирования», — отметила депутат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Майя Битадзе.

До этого стало известно, что «Грузинская мечта» намерена обратиться в Конституционный суд с просьбой запретить оппозиционные партии «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия — Лело» и «Единое национальное движение».

Кроме того, парламент Грузии в октябре одобрил поправки в законодательство, согласно которым члены любой партии, которую запретит конституционный суд, не смогут после этого заниматься политической деятельностью, включая участие в выборах, создание политических организаций и работу на государственных должностях.

Ранее Грузия отменила участие в заседании «Евронеста».