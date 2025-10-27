Грузия отменила участие в заседании «Евронеста»

Грузия отказалась от участия в заседании Парламентской ассамблеи Восточного партнерства («Евронест») в связи с поддержкой членами Европейского парламента оппозиции и беспорядков в стране. Об этом заявил глава парламентского комитета по европейской интеграции страны Леван Махашвили в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Парламентская делегация воздержалась от участия в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи «Евронеста», — говорится в публикации.

Махашвили отметил, что грузинские власти все больше беспокоятся из-за действий некоторых членов Европейского парламента, которые участвуют в работе «Евронеста», и самого Европарламента, «чья враждебная риторика противоречит принципам партнерства и уважения».

В письме, адресованном Парламентской ассамблее «Евронеста», Махашвили говорит о том, как парламентарии европейских государств присоединялись к акциям протеста в Тбилиси, а своими высказываниями поощряли беспорядки и радикализацию в обществе.

Азербайджан также отказался участвовать в заседании «Евронеста». Руководитель азербайджанской делегации в организации Таир Миркишили заявил, что документы и заявления «Евронеста» противоречат суверенитету и территориальной целостности страны.

Ранее в Тбилиси заявили, что ЕС «плюнул в душу» грузинскому народу.