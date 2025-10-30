Британский аналитик призвал США срочно начать переговоры с РФ

Вашингтон должен немедленно приступить к обсуждению с Москвой вопроса о ядерном сдерживании. Такое заявление в эфире YouTube-канала подполковника Вооруженных сил США в отставке Дэниэла Дэвиса сделал британский военный аналитик Александр Меркурис.

Эксперт прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, объявившего об испытаниях безэкипажного подводного аппарата «Посейдон».

«США должны срочно попытаться обсудить это оружие с РФ и срочно договориться о продлении Договора СНВ (Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений — «Газета.Ru»)», — сказал Меркурис.

По его мнению, Вашингтону следует тщательно обдумать вопросы, связанные с контролем над вооружениями и ядерным оружием. Это необходимо, чтобы избежать приближающейся катастрофы.

29 октября российский лидер провел встречу с участниками боевых действий на Украине, которые в данный момент проходят лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. В ходе беседы глава государства рассказал, что РФ провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Его мощность значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов перехвата данного аппарата не существует. Как отметил Путин, у «Посейдона» нет аналогов по скоростям и глубинам движения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали «Посейдон» новым шагом с точки зрения безопасности РФ.