В Кремле рассказали, начался ли новый виток холодной войны между Россией и США

Песков: между Россией и США не начался новый виток холодной войны

В Кремле не считают, что между Россией и США начался новый виток холодной войны на фоне заявлений о развитии вооружений. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все-таки нет еще», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам его встречи с американским лидером Дональдом Трампом пока не планируются. Однако, по его словам, при необходимости разговор может быть оперативно согласован.

29 октября Трамп заявил, что США значительно опережают другие государства в сфере военных технологий, особенно в разработке ядерных подводных лодок. По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты занимают первое место в мире по качеству выпускаемого ими оружия и возможностям.

26 октября Путин провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в специальной военной операции на Украине. Во время встречи глава государства объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Ранее Песков ответил на слова Трампа о превосходстве США по ядерным подлодкам.