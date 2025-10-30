На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, начался ли новый виток холодной войны между Россией и США

Песков: между Россией и США не начался новый виток холодной войны
true
true
true
close
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Кремле не считают, что между Россией и США начался новый виток холодной войны на фоне заявлений о развитии вооружений. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все-таки нет еще», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам его встречи с американским лидером Дональдом Трампом пока не планируются. Однако, по его словам, при необходимости разговор может быть оперативно согласован.

29 октября Трамп заявил, что США значительно опережают другие государства в сфере военных технологий, особенно в разработке ядерных подводных лодок. По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты занимают первое место в мире по качеству выпускаемого ими оружия и возможностям.

26 октября Путин провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в специальной военной операции на Украине. Во время встречи глава государства объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Ранее Песков ответил на слова Трампа о превосходстве США по ядерным подлодкам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами