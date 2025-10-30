На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгрия добивается исключения из санкций США ради российского газа и нефти

Гуйяш: Венгрия хочет исключения из санкций США для покупки нефти и газа у России
Attila Volgyi/Global Look Press

Венгрия хочет добиться исключения из санкций США против российских энергопредприятий, чтобы продолжить покупать нефть и газ у РФ. Об этом заявил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, пишет РИА Новости.

«Наша цель... чтобы Венгрия получила какое-то исключение из американских санкций», — сообщил Гуйяш.

По его словам, Венгрия заинтересована в том, чтобы президент США Дональд Трамп придерживался своей ранее высказанной позиции об особом положении Венгрии. Американский лидер брал в расчет, что страна не имеет выхода к морю, а собственной нефти недостаточно для ее снабжения.

27 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с Дональдом Трампом, чтобы обсудить смягчение для Будапешта последствий от санкций США против энергопредприятий России.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтедобывающих компаний России.

Как заявил посол США при НАТО Мэтт Уитакер, Соединенные Штаты ждут, что Венгрия, Словакия и Турция перестанут закупать газ и нефть у России. Однако пока Будапешт никаких шагов в этом направлении не предпринял, отметил он.

Ранее Песков прокомментировал реакцию соцсетей на новые санкции США.

