Песков прокомментировал реакцию соцсетей на новые санкции США

Песков: в Кремле отслеживают соцсети и анализируют реакции на санкции
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал реакцию пользователей социальных сетей на очередные санкции США в отношении России.

По словам Пескова, в Кремле учитывают как насмешки и шутки в интернете, так и более серьезные оценки. Он подчеркнул, что реакция отдельных пользователей, которые иронизируют по поводу санкций, не отражает мнение всего народа, но при этом не остается незамеченной.

«Народ — это понятие общее. <...> Есть те пользователи интернета, которые насмехаются, а есть пользователи с более серьезным подходом, которые пытаются анализировать эти санкции», — объяснил он.

Песков добавил, что специалисты в администрации президента также анализируют публикации и в социальных сетях, и в официальных источниках, отмечая попытки вдумчивого подхода к оценке санкций. По его словам, все поступающие комментарии изучаются и принимаются во внимание.

22 октября США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Дональда Трампа. Под ограничения попали крупнейшие добывающие и перерабатывающие нефть предприятия, их производственные филиалы и транспортные компании.

Спустя сутки ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России, который затрагивает энергетическую, финансовую и торговую сферы. В него в том числе вошли новые ограничения на перемещение российских дипломатов и запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ), который будет проводится в два этапа. Также россиянам начнут блокировать операции с криптовалютой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали об ответных мерах на санкции против России.

