Трамп предложил Китаю присоединиться к переговорам по денуклеаризации

Трамп: Китай может стать участником переговоров США с Россией по денуклеаризации
Китайская Народная Республика (КНР) может подключиться к переговорам с Россией о денуклеаризации при позитивных подвижках. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По словам политика, такая инициатива стала бы замечательной вещью.

«Вообще-то, мы говорим об этом с Россией. К этому добавится Китай, если мы сделаем что-то», — сказал он.

До этого Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». Белый дом не проводил такие испытания с 1992 года.

В свою очередь сенатор от Демократической партии США Эд Марки призвал администрацию Дональда Трампа обсудить вопрос ядерного разоружения с Россией, поскольку это единственный путь «избежать катастрофы».

Ранее Трамп не увидел рисков после объявления о ядерных испытаниях.

