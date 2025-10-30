Луна подтвердила, что возглавит делегацию для встречи с депутатами Госдумы

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна подтвердила информацию о том, что станет главой делегации американского конгресса на встрече с российскими парламентариями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ конгрессвумен.

Она добавила, что в текущий момент по дипломатическим каналам согласовывается место проведения встречи.

25 октября Луна выступила за развитие диалога о мире и торговле с Россией. По ее мнению, Соединенным Штатам следует использовать торговые возможности вместо поддержки неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.

3 октября конгрессвумен заявила, что у России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения. Так она отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина о желании российской стороны восстановить с Вашингтоном полноформатные отношения.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не должна заигрывать с США.