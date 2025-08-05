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В Госдуме считают, что Россия не должна заигрывать с США

Депутат Наумов: настоящий диалог по Украине начнется, когда прекратятся поставки оружия
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу спецпосланника Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным на этой неделе. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в разговоре с «Газетой.Ru» предположил – речь пойдет о стратегических интересах России и США.

«Мне всегда в первую очередь на ум приходит «Макдональдс» [говоря о том, какие сделки могут предложить США]. Но я не думаю, что нужно на тему фастфуда вести переговоры стратегического характера. Важно говорить о вопросах, связанных с геополитикой — еще пока плохо осознанная сфера стратегических интересов ведущих мировых держав, эта тематика [приходит] на смену вопросам, связанным с ядерным сдерживанием. Я бы не проводил большой китайской стены между экономикой и политикой и не разменивался бы на историю с отдельными бизнес-проектами. Уверен, что не должно быть завышенных ожиданий от диалога – [Уиткофф] скорее выполняет тактическую миссию. Все решения принимаются президентом Трампом. И у любого настоящего диалога есть только одно начало — прекращение любой военной помощи режиму Зеленского», — считает он.

По мнению Наумова – России не стоит идти на «неоправданные» тактические уступки в вопросах, в которых заинтересованы США. Депутат заявил, что Россия нашла «адекватный ответ» на санкции.

«Нужно исходить из политического диалога, о котором говорит Владимир Путин — стабильность в международных отношениях зависит от полноценного учета интересов нашей страны, и они точно не являются разменной монетой в экономических трудностях, которые может иметь Дональд Трамп в управлении США. Я считаю, что здесь не надо заигрывать, не надо идти на неоправданные тактические уступки в вопросах, в которых заинтересованы Соединенные Штаты. Россия нашла адекватный ответ на санкции — важно исходить не из двусторонних интересов, а из того, что Россия является участником БРИКС [и договариваться, учитывая интересы стран-участниц]. Важно добиваться стратегического партнерства, которое исключает компромиссы международной политики», — сказал он.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не исключают возможность проведения встречи Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом на этой неделе. Трамп заявлял, что встреча состоится 6-го или 7-го августа.

Ранее Reuters сообщил, что Путин вряд ли подчинится санкционному ультиматуму Трампа.

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