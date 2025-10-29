На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина конфисковала активы белорусского холдинга «Гомсельмаш»

На Украине суд конфисковал активы белорусского холдинга «Гомсельмаш»
true
true
true
close
Shutterstock

Власти Украины решили конфисковать активы белорусского холдинга «Гомсельмаш». Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на заявление украинского министерства юстиции.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины ранее принял к рассмотрению исковое заявление минюста о взыскании в доход государства активов холдинга. Исковое заявление к «Гомсельмашу» было подано в рамках закона «О санкциях», которым предусмотрена «конфискация всего имущества России и связанных с ней стран». Известно, что холдинг уже находится под санкциями Украины с мая 2023 года.

В понедельник, 27 октября, ВАКС полностью удовлетворил иск минюста.

«Высшим антикоррупционным судом принято решение, которым полностью удовлетворено исковое заявление министерства юстиции Украины о применении санкции к белорусскому государственному предприятию ОАО «Гомсельмаш», — сказано в сообщении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 83 физических лиц и 114 компаний, зарегистрированных в России, Белоруссии, Китае, Германии и Великобритании.

Ранее Лукашенко назвал санкции против Белоруссии экономическим терроризмом.

