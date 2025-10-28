Сийярто: Венгрия будет блокировать план ЕС по отказу от российских нефти и газа

Венгрия будет блокировать новый пакет санкций Евросоюза против России в энергетической сфере и план Еврокомиссии по полному отказу от российских нефти и газа к 2028 году. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, трансляция его выступления велась на сайте законодательного органа.

Глава МИД подверг резкой критике действующие ограничения, заявив, что они не достигли своих целей и не прекратили конфликт на Украине. При этом, по его словам, лидеры ЕС не намерены отказываться от деструктивной линии.

«Они хотят подорвать не только экономику, но и безопасность европейского энергоснабжения. Мы будем бороться до конца и использовать все существующие политические и юридические инструменты, чтобы обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии», — подчеркнул министр.

Сийярто подтвердил, что Венгрия и Словакия не смогут функционировать без российских энергоресурсов, которые остаются основой надежного энергоснабжения региона. Он также отметил, что предлагаемый Брюсселем отказ от нефти и газа из РФ не окажет никакого влияния на политику Москвы, но создаст колоссальные риски для стран Центральной Европы.

27 октября глава венгерского правительства Виктор Орбан подчеркнул, что нежелание Европы вести диалог с Россией — это катастрофическая ошибка.

Ранее Сийярто ответил на вопрос о перспективах проведения саммита РФ и США в Венгрии.